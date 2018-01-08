Турция приступила к расследованию исламофобии в 4 странах ЕС

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Турция анонсировала расследование исламофобии, которая, по мнению её властей, существует в 4 странах ЕС. Это Франция, Бельгия, Германия и Австрия.

Сообщается, специальная комиссия начнёт работать уже 9 января. В её состав войдут турецкие депутаты. В начальный период своей деятельности они намерены сконцентрироваться на четырёх государствах ЕС, где, как они считают, исламофобия выражается особенно ярко.

Своими расследованиями турецкие депутаты намерены заняться на местах. Для этого они хотят получить разрешения от соответствующих стран.

Расследование данного факта, инициированного Турцией, стало ответом на многочисленные высказывания против ислама, которые граждане допускают в соцсетях.

Особенно неприятными стали их отзывы на то, что первым ребёнком, появившимся на свет в Австрии (в Вене), стала девочка, чьи родители имеют турецкое происхождение.

Помимо того, ряд австрийских политиков летом прошедшего года выступили с предложением о закрытии в стране мусульманских детсадов.

24 декабря Себестьян Курц, являющийся новым австрийским канцлером, выступил против того, чтобы Турция стала членом ЕС.

С его слов, турецкими диаспорами в государствах ЕС осуществляется воздействие, руководимое Анкарой, для того, чтобы эти сообщества не интегрировались с европейской культурой.