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Обвиняемый в организации взрыва у автобуса «Боруссия» признал вину

Сегодня, 13:34

Гражданин Германии Сергей В., которого обвиняют в организации трёх взрывов возле автобуса дортмундской «Боруссии», полностью признался в своей вине и дал соответствующие показания. Информацию об этом сообщают немецкие информационные агентства.

Обвиняемый заявил, что он глубоко сожалеет о содеянном. По словам Сергея В., он даже и не думал, что взрывчатка сможет навредить людям.

Взрыв трёх устройств, которые обладали не большой мощностью, перед автобусом дортмундского футбольного клуба «Боруссия» около отеля случился в апреле 2017 года. Пострадавшим стал футболист Марк Бартра, которого тогда госпитализировали врачи.


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