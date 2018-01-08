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Лукашенко озвучил главное событие 2017 года для Белоруссии

Сегодня, 13:22

Александр Лукашенко озвучил главное событие для Белоруссии, произошедшее в 2017 году. Президент подчеркнул, что жизнь в стране не прекрасная, но терпимая.

По словам Александра Лукашенко, граждане Белоруссии прожили довольно сложный год, но в подробности президент не стал вдаваться, отметив, что на эту тему он говорил и в поздравительном новогоднем обращении к народу и на заседаниях в конце 2017 года. Основным событием белорусский лидер назвал преодоление тенденций в негативном ключе в экономической отрасли, что повлияло на общество в целом.

Александр Лукашенко намерен сделать все необходимое, чтобы белорусы жили достаточно хорошо. Он заверяет, что для повышения уровня жизни государство располагает всеми необходимыми ресурсами. Он подчеркнул, если этот момент будет реализован, то через год появится тема для соответствующих разговоров, ведь у всех будет наблюдаться совершенно другое настроение.


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