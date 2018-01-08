Парламентарии Британии пытались зайти на порно-сайты 24 тысячи раз

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Британские парламентарии пытались со своих рабочих мест зайти на ресурсы порно-сайтов более 24 тысяч раз. Исследование было проведено за период июнь-октябрь прошлого года.

Информацию предоставили зарубежные СМИ. В целом, в парламенте Великобритании, в обеих его палатах, находятся 8,5 тысяч компьютеров. Отмечается, что возможность пользоваться ими имеют не только законодатели.

Доступ к данному оборудованию есть и у их помощников, и у технических сотрудников. Помимо того, не исключается, что посещение порно-сайтов из здания Британского парламента осуществлялось и с мобильных устройств, которые пользовались установленной там сетью Wi-Fi.

Один из британских парламентариев уже дал комментарий данному инциденту. Как он сообщил, доступ к порно-сайтам из помещений парламента Британии является полностью заблокированным.

Видимо те, кто попытались на них проникнуть, не знали об этом. Судя по статистике, ежедневно совершалось до 160 подобных попыток. Парламентарий назвал их случайными.

Тема секс-развлечений во время парламентской работы возникла после того, как в Британии произошёл скандал, связанный с обнаружением порно-материалов на служебном компьютере у Дэмиана Грина, который в британском правительстве возглавлял его аппарат. Следствием этого стала его отставка.