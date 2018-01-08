Американцам предлагают секс-роботов с бионическими пенисами

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Секс-роботов, оснащённых бионическими пенисами, обещают поставить на американский рынок в ближайшее время в компании Rеаlbotіх. Производитель уверен, что андроиды придутся по вкусу женщинам, а многие из дам и вовсе решат заменить ими мужчин.

По словам представителей компании, создать мужскую версию секс-робота их побудил растущий спрос на женоподобные устройства. Разработчики решили, что женщинам искусственные и полностью управляемые любовники также придутся по вкусу.

Руководить действиям робота можно с помощью специального мобильного приложения. Его бионический пенис, как утверждают конструкторы, всегда будет находиться в условиях полной готовности удовлетворить все запросы хозяина. При этом, сам андроид наделён искусственным интеллектом, может обучаться, приобретать новые навыки и привычки. Стоимость одного экземпляра составит порядка 15 тысяч долларов. В Realbotix считают, что многие покупательницы увидят в устройствах компании полноценную замену мужчинам.

Ранее учёные пришли к выводу, что секс-роботы разбалуют женщин.