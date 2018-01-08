На северо-востоке Венесуэлы в ДТП с автобусом погибли семь человек

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По данным СМИ, на северо-востоке Венесуэлы в ДТП с автобусом и внедорожником погибли семь человек. Инцидент зафиксирован в штате Ансоатеги, проводятся следственные проверки.

По предварительным данным, в Венесуэле в местном штате Ансоатеги произошло ДТП с участием двухэтажного пассажирского автобуса и внедорожника. В результате столкновения транспортных средств было спровоцировано их возгорание. На месте аварии погибли семеро граждан, около сорока получили травмы различной степени тяжести. Медицинский персонал оказал соответствующую помощь пострадавшим.

По факту дорожного инцидента местные сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств ДТП. По их итогам будет определен виновник аварии, в результате примут процессуальное решение.