Дональд Трамп перенес награждение продажных СМИ 2017 года

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Американский президент Дональд Трамп перенес церемонию награждения продажных СМИ 2017 года под названием Fake News Awards. Об этом он написал на личной странице в социальной сети Twitter.

Согласно его сообщению, Fake News Awards пройдет в среду, 17 января, а не в понедельник, как было решено ранее. Причиной тому стал проявляемый интерес и важность события намного большего масштаба, чем предполагалось.

Fake News Awards проводится с целью публичного «награждения» представителей различных американских СМИ, которые являются продажными и предвзятыми. Ранее Дональд Трамп публиковал сообщение, что мероприятие проведут в понедельник, 7 января. Также глава США неоднократно критиковал некоторые ведущие издания за активное распространение ложных новостей. Таким образом, граждане узнают, каким СМИ не стоит доверять.