Мисс Тетрис: Американка собралась стать женой Тетрису

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Жительница штата Флорида, 20-летняя Нурул Махджабин Хассан выставила на обозрение свое желание стать мисс Тетрис. Изначально это может показаться неудачной шуткой, но молодая американка решила выйти замуж за компьютерную игру Тетрис.

Нурул утверждает, что ее намерения серьезны. Ей не нужны обычные парни единственным избранником для нее является Тетрис. Американка не расстраивается, что "любимый" не в силах сделать ей предложение, и даже поклясться в вечной любви.

И что самое интересное, Нурул никогда не узнает радости секса со своим мужем, потому что он является обычной игрой. Однако девушку это не смущает, и она готова связать себя узами брака с Тетрисом.