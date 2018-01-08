Сирийская армия прорвалась к базе бронетехники под Дамаском

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Правительственные войска Сирии смогли прорвать окружение военной базы в Харасте. В пригород Дамаска вошли танки и пехота сирийской армии.

По данным портала Lenta.ru, армия Сирии разблокировала транспортное управление военной базы, которая расположена на территории Харста. Армия вошла в зону управления после того, как смогла напором прорвать окружение. Сирийская правительственная армия восстановила управление мукомольными мельницами. Рядом с производством располагается база бронетехники. Сегодня утром неизвестные совершили нападение на сирийскую военную базу Хмеймим, где сейчас базируется российская группировка. Военным удалось отразить атаку беспилотников, которые были начинены взрывчаткой.

Ранее сирийская армия была вынуждена сдаться боевикам, которые взяли в окружение военную базу в Харасте. В результате атаки боевиков погибли более 100 человек военного состава армии Сирии. О числе пострадавших в результате нападения не сообщается.