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В Нидерландах зафиксировали массовое изнасилование секс-роботов

Вчера, 22:54

Власти Нидерландов планируют ввести уголовную ответственность за насилие над секс-роботами. Это связано с тем, что в последнее время участились случаи изнасилований секс-машин.

Инициатором законопроекта стала компания Foundation for Responsible Robotics, занимающаяся этическими и моральными проблемами, связанными с использованием роботов. Специалисты корпорации зафиксировали случаи изнасилования секс-машин со стороны людей, которые имею склонности к сексуальной жестокости.

Дело касается не только граждан Нидерландов, но и туристов, которые используют секс-роботов для жестоких утех. Если подобные силы применили к человеку, он бы вряд ли выжил. Роботы же демонстрируют устойчивость к воздействию, поэтому возрастает число случаев их изнасилования. Власти страны считают это аморальным и намерены остановить насилие над секс-роботами.


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