VistaNews.ru


ОАЭ: пару посадят в тюрьму на год за отношнеия вне брака

Вчера, 20:12

В Объединенных Арабских Эмиратах Федеральный суд вынес приговор к годовому тюремному сроку для мужчины и женщины за то, что они имели отношения до заключения брака. Кроме этого, мужчину обязали выплатить штраф 250 тысяч дирхамов (около 68 тысяч долларов).

О произошедшем рассказали пользователи соцсетей, где была выложен снимок незамужней парочки. До этого суд простил их и попросту оштрафовал на определённую сумму.

Официальная документация арбитражного суда указывала на то, что происшествием заинтересовались власти после публикации мужчиной арабской внешности фотографий интимного характера в Instagram. Также он ранее обвинялся в нарушении закона в сфере информационных технологий.

Согласно законам ОАЭ, женщинам и мужчинам запрещено проводить время вместе вне брака.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.