ОАЭ: пару посадят в тюрьму на год за отношнеия вне брака

Вчера, 20:12

В Объединенных Арабских Эмиратах Федеральный суд вынес приговор к годовому тюремному сроку для мужчины и женщины за то, что они имели отношения до заключения брака. Кроме этого, мужчину обязали выплатить штраф 250 тысяч дирхамов (около 68 тысяч долларов).

О произошедшем рассказали пользователи соцсетей, где была выложен снимок незамужней парочки. До этого суд простил их и попросту оштрафовал на определённую сумму.

Официальная документация арбитражного суда указывала на то, что происшествием заинтересовались власти после публикации мужчиной арабской внешности фотографий интимного характера в Instagram. Также он ранее обвинялся в нарушении закона в сфере информационных технологий.

Согласно законам ОАЭ, женщинам и мужчинам запрещено проводить время вместе вне брака.