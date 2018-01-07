VistaNews.ru


В Йемене упал истребитель арабской коалиции

Вчера, 20:07

В провинции Саада был истребитель арабской коалиции. По данным, жизни двух пилотов удалось спасти. Крушение самолета произошло в Йемене в подконтрольной хуситам территории. Информацию передает телеканал «Аль-Арабия».

Телеканал «Аль-Арабия» сообщил сегодня о падении истребителя, который был подчинен арабской коалиции. Происшествие случилось в подконтрольной хуситам территории в провинции Саада в Йемене. Пострадавших нет.

Известно, что пребывавших на борту двоих пилотов удалось спасти живыми. Причины крушения авиаборта неизвестны, поскольку доступ к материалам черных ящиков невозможен. Предварительно сообщалось о технической неисправности самолета. Информация по инциденту проходит проверку и уточняется.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.