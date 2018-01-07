В Йемене упал истребитель арабской коалиции

Вчера, 20:07

В провинции Саада был истребитель арабской коалиции. По данным, жизни двух пилотов удалось спасти. Крушение самолета произошло в Йемене в подконтрольной хуситам территории. Информацию передает телеканал «Аль-Арабия».

Телеканал «Аль-Арабия» сообщил сегодня о падении истребителя, который был подчинен арабской коалиции. Происшествие случилось в подконтрольной хуситам территории в провинции Саада в Йемене. Пострадавших нет.

Известно, что пребывавших на борту двоих пилотов удалось спасти живыми. Причины крушения авиаборта неизвестны, поскольку доступ к материалам черных ящиков невозможен. Предварительно сообщалось о технической неисправности самолета. Информация по инциденту проходит проверку и уточняется.