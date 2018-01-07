Певица Руслана рассказала о том, чем поили активистов украинского Майдана

Вчера, 19:06

Украинский общественный деятель Руслана Лыжичко, а по совместительству еще и победительница международного вокального конкурса "Евровидение-2004" на телеканале 112 Украина в интервью рассказал о том, как N-нные власти при помощи вирусов и отравленной войны пытались разогнать активистов на Майдане.

Напомним, что так называемый "Майдан" в Украине иными словами можно назвать революцией 2013-2014 годов. А Руслана Лыжичко была одним из главных общественных деятелей, в общем-то активистов того времени. А сейчас она решила раскрыть некоторые неизвестные факты для общества. Так, на одном из центральных украинских телеканалов, женщина выразилась: «Запускали различные вирусы, в том числе отравляли и воду. В один момент все заболели на Майдане. Ну, представь себе: раз - и за ночь все больные. Что-то там ходили, брызгали». Активистка также акцентировала внимание на том, что даже применяя такие методы борьбы повалить силу духа украинцев недоброжелателям не удалось. Несмотря на всю свою независимость и стремление к правде, победительница Евровидения не назвала имен тех, кто был намерен разогнать Майдан.