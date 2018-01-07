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Китаянка убила 5-летнюю дочь и спрятала тело в собственном кафе

Вчера, 17:43

В США женщина убила своего 5-летнего ребёнка, потому что у неё «не хватило рук», чтобы одновременно присматривать за семейным кафе и дочкой. Тело спрятала в заведении.

В сообщении указано, что инцидент произошёл ещё в начале 2017 года, однако огласку получил лишь сейчас. В американском штате Огайо, уроженка Китая Мин Мин Чен убила собственную 5-летнюю дочку, потому что у неё «не хватило рук» одновременно проследить за делами семейного кафе и своим ребёнком. После преступления, она спрятала тело дочери в собственном заведении. Когда на место происшествия пришли сотрудники правоохранительных органов, то женщина, как ни в чём не бывало, спокойно «отмазалась». Позже тело ребёнка всё-таки удалось найти.

В суде женщина свою вину полностью признала, за что её депортировали в Китай и приговорили к 22 годам лишения свободы. Её супруга, который также знал о случившемся, отправили в тюрьму на 2 года.


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