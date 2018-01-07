В Германии 16 человек отравились угарным газом в кальянной

Вчера, 17:33

В немецком городе Бремерхафен 16 человек отравились угарным газом в кальянной. Посетители кальянного заведения не смогли сразу различить запах газа, так как в помещении пахло разнообразными смесями и было много дыма от устройств для курения.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и медики. Спасатели вывели пострадавших из зала кальянной и отдали в руки врачей, которые диагностировали у посетителей сильное отравление угарным газом.

Некоторых пришлось выносить на носилках, так как они потеряли сознание. Всего от распространения удушающего вещества пострадали 16 человек, в том числе сотрудники кальянного заведения. В данный момент все пострадавшие находятся в клинике под наблюдением врачей.