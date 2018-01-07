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Порошенко назвал неприемлемым давление на антикоррупционные органы

Сегодня, 15:28

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антикоррупционные органы должны получить наилучшую президентскую защиту, дабы избежать на них давления с разных сторон.

По словам президента, исходя из событий минувшего года, выяснилось, НАБ Украины неоднократно было подвергнуто давлению с политической стороны и со стороны так называемой "группы поддержки", которая, в свою очередь, агрессивным способом пытается навязать некие списки клиентов. Для таких клиентов в дальнейшем предназначены "политически окрашенные" переговоры.
Известно, что органы антикоррупционного направления изредка попадают в конфликтные ситуации с правоохранительными органами и критикуют деятельности друг друга.
Международный валютный фонд, тем временем, настойчиво требует создать отдельный антикоррупционный суд с целью перечислить Украине новый транш кредита.


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