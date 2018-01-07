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В Финляндии появился ледовый отель по сериалу «Игра престолов»

Сегодня, 15:13

Специально для поклонников известного телесериала «Игра престолов» в Финляндии появился уникальный отель, который полностью оформлен по мотивам сериала. Кроме того, сам отель сделан изо льда.

В Финляндии стал функционировать новый отель Leland Hotel SnowVillage, который полностью разработан для поклонников сериала «Игры престолов». Каждый желающий может посетить отель. За ночь пребывания на территории отеля придется выложить примерно 200 долларов. Изо льда полностью вырезаны герои сериала и даже драконы, а над кроватью изображен огромный Король Ночи с голубыми глазами.

Сообщается, что в отеле достаточно холодно, примерно 5 градусов ниже нуля. Такая температура необходима для поддержания состояния ледяного отеля и для того, чтобы скульптуры не растаяли.


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