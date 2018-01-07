В Сети появилось видео допроса русского боевика ИГИЛ

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В Сети появилось видео, на котором допрашивают русского боевика ИГИЛ. Материал опубликовали на видеохостинге Youtube.

На видеозаписи силовики допрашивают террориста ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) из Дагестана. Мужчину зовут Владимир Олейников. Он самостоятельно нашёл преступников, и внедрился в их ряды на должность военного медика. Сейчас на мужчину на территории Российской Федерации возбудили уголовное дело, поэтому он пока что не может попасть на родину. Чтобы не попасть за решетку, преступник отправился в сторону турецкой границы, где его и арестовали. Указывается, что Олейников пытался попасть на территории Евросоюза по поддельным документам. Благодаря оперативной работе силовиков, его удалось задержать.