Жареная рыба ожила на подносе в Китае

Сегодня, 14:01

На YouTube-канале The AIO Entertainment было опубликовано видео, где выпотрошенная поджаренная рыба "ожила" и начала прыгать на женщину, которая и решила запечатлеть данный необычный момент.

Рыбак из китайской провинции Хуань после удачной рыбалки решил приготовить рыбу, он выпотрошил ее, и хорошенько прожарил. Однако, одна из них, уже на подносе, неожиданно начала подергиваться, сначала слегка, а через некоторое время очень сильно, будто она еще живая, только что пойманная.

Женщина решила запечатлеть данный случай на видеокамеру, сопровождая все это фразой "О, нет!». Несмотря на то, что там были расположены четыре рыбы, двигаться начала только одна, остальные три остались обездвиженными.

По мнению специалистов, данный инцидент связан с тем, что, несмотря на то, что мозг рыбы погиб, в ее теле еще сохранились клетки, способные реагировать на действие раздражителей.