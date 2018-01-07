В США учительница обвиняется в совращении несовершеннолетних

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В американском штате Нью-Джерси 38-летняя школьная учительница Николь Дюфо обвиняется в совращении несовершеннолетних.

Жертвами преподавательницы стали ее ученики 14 и 15 лет. Обвинили данную женщину, мать двоих детей, родители сразу нескольких семей. К интимной близости своих учеников она принуждала на протяжении нескольких месяцев, причем с одним из мальчиков она занималась оральным сексом 5 раз прямо в учебном классе, а другим назначала систематические встречи в своем автомобиле.

Как выяснилось, на протяжении 2013-2014 годов она вступала в интимную близость с шестью несовершеннолетними подростками. В 2014 году женщина была арестована. Она фигурирует в 3-х судебных разбирательствах, инициаторами которых стали родители четверых подростков. Две семьи потребовали от преподавателя и школьного руководства выплаты им компенсации в размере одного миллиона долларов, и оплаты расходов на услуги адвоката.

Психологи, после проведенной работы с жертвами обвиняемой, пришли к выводу, что она оказывала на несовершеннолетних мальчиков значительное психологическое давление, в результате которого они получили эмоциональную травму.

На данный момент Николь Дюффо заключена под стражу и ожидает решения суда.