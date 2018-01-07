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Киевские власти бездействуют в продаже "Украины"

Сегодня, 11:58

Члены профсоюза Николаевского судостройкомбината обвинили киевские власти в бездействии. Вопрос касается продажи ракетного крейсера «Украина». Этот шаг необходим для погашения задолженности перед сотрудниками (50 млн грн) и экс-сотрудниками (65 млн грн).

Стало известно, что члены профсоюзного комитета Николаевского судостройкомбината намерены получить ответ от киевских властей по вопросу продажи ракетного крейсера «Украина». Это необходимо, по словам председателя профсоюза Николая Головченко, для оплаты всех долгов предприятия.

Размеры задолженности по зарплатам работникам составляют около 65 млн грн, а задолженность для экс-сотрудников – 50 млн грн. В виду сложной экономической ситуации, на предприятии важно сохранить рабочие места, однако нужно пожертвовать ракетным крейсером «Украина». Ранее сообщалось, что Петр Порошенко согласился поддержать «Украину».


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