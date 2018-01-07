В Мексике наркокартель отрезал 5 человеческих голов и уложил на капоте такси

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В мексиканском штате Веракрус на днях обнаружили автомобиль, на капоте которого были расставлены пять отрезанных голов неизвестных мужчин. Ответственность за жестокий акт насилия взял на себя местный наркокартель «Халиско».

Местная пресса пишет, что остальные части тел полицейские обнаружили сложенными в мешки в салоне транспортного средства. Кому принадлежит машина и кем являются убитые, в данный момент выясняется. Причастность к произошедшему установили после обнаружения на месте преступления записки с подписью. «Халиско» является одним из трёх крупнейших наркокартелей, конкурирующих между собой в данном регионе.

Ранее мы писали, что в Мексике журналиста расстреляли на глазах у его собственного сына. Убийца пришёл на детский праздник в школу, где учился ребёнок погибшего. Сотрудник прессы при жизни занимался расследованиями деятельности наркомафии.