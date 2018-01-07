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В Сирии погибли ещё два бригадных генерала

Сегодня, 11:11

Два бригадных генерала Сухопутных войск Сирийской Арабской Армии (САА) погибли за последние три дня в пригороде Дамаска. Как сообщают местные социальные медиа, руководители армейских подразделений были смертельно ранены во время боёв за город Хараста.

Как отмечают международные информагентства, это уже пятая крупная потеря в стане сирийских войск за последние восемь дней. До этого, в этом же районе погиб Али Диопа, командующий танковым батальоном Республиканской гвардии, а также ещё два бригадных генерала - Мохамед Дженад и Хабиб Махрез Юнис.

Ранее мы писали, что боевики в очередной раз предприняли попытку атаки на авиабазу Хмеймим в Сирии, где базируются подразделения российских ВКС. Нападение было отражено, о потерях ничего не сообщается. Боевики заявили, что в результате налёта дронов была уничтожена одна установка С-400.


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