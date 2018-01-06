В Китае жители украли кусок дороги из солнечных батарей

Вчера, 20:27

В Китае местные жители украли кусок дороги, выложенной из солнечных батарей. Это касалось экспериментального участка трассы, которая была запущена лишь пять дней назад.

Согласно предоставленной СМИ информации, лишь 28 декабря на протяжении дороги установили более 10 тысяч батарей, работающих от Солнца. Снизу на них был плотный изолирующий материал, а сверху изолиционирующий слой, толщиной, порядка, 3 миллиметра.

Задачей этого экспериментального участка пути было то, чтобы у электромобилей появилась возможность подзарядки прямо при движении по трассе, уложенной подобным способом. Помимо того, дорога с подобным покрытием может самостоятельно растапливать снег, поскольку обладает свойствами самонагрева.

В то же время, разработчики данного инновационного дорожного полотна, видимо, полностью упустили из своего внимания то, что данной разработкой, после того, как она будет реализована, могут воспользоваться вандалы.

Именно это и произошло. Часть полотна была украдена уже на следующий день. Впрочем, отмечают разработчики, панели стоят достаточно недорого и реализовать их похитителям будет, в виду этого, достаточно непросто.

А вот восстановление повреждённого участка трассы, напротив, обойдётся её создателям недёшево. Как бы то ни было, полиция КНР уже приступила к поискам продвинутых в инновационном плане злоумышленников.