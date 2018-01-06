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Во Флориде на аукционе редкую золотую монету продали за $750 тысяч

Вчера, 20:01

Во Флориде на аукционе, организованном на конференции «Объединенные нумизматы», продали редкую монету из золота за крупную сумму в 750 тысяч долларов. Ситуацию прокомментировал Марк Боркард, эксперт из дома Heritage Auction.

По его словам, власти США выпустили 4-долларовую монеты в качестве своеобразного эксперимента, предполагая, что они могут стать средством расплаты на международном рынке. Выпуск монеты, состоявшей из меньше грамма меди и серебра плюс 6 граммов золота, был прекращен. Она появилась в 1879 году и на сегодняшний день их сохранилось до 20 штук. Ее название среди специалистов-нумизматов известно, как «Стелла с распущенными волосами».

Монета продана накануне во Флориде за 750 тысяч долларов, хотя ее номинал равен всего четырем долларам. Такая высокая цена спровоцирована не только золотой «начинкой», но и ее редкостью и красотой, что очень важно для коллекционеров.


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