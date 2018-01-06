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Видео катающейся на ледянке собаки покорило Сеть

Вчера, 19:27

В Сети стремительно набирает популярность и просмотры видеоролик, на котором запечатлены зимние забавы австралийской овчарки. Собака катается с горки на ледянке, при этом, не ленится каждый раз затаскивать свои саночки вверх.

Жительница штата Айова сняла забавное видео развлечения своей собаки по кличке Тайна. Вот уж действительно, тайна, как овчарка, которая родилась в штате, где снег является природной аномалией, научилась так лихо кататься с ледяной горки. Тайна не ленится тащить свою ледянку наверх, чтобы в очередной раз испытать наслаждение от головокружительного аттракциона.

Хозяйка призналась, что успела замерзнуть пока питомица не накаталась всласть. Пользователи разразились восхищенными комментариями, в которых писали, что не зря собаки первыми в космос полетели. Для них это был тоже аттракцион. Не обошлось и без рьяных защитников прав животных, которые заподозрили хозяйку Тайны в жестоких методах дрессировки.


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