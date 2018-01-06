Над Кипром очевидцы заметили треугольный НЛО

2 января жители Кипра сообщили о замеченном НЛО. Свидетели происходящего утверждают, что инопланетный объект был в форме треугольника и перемещался над Никосией. Объект удалось зафиксировать на камеру.
Человек, снявший непонятный предмет, говорит, что приехал на берег лицезреть парад воздушных фонарей. Так получилось, что в один момент в куче с огнями в кадр ворвался более обширный предмет и имел свою собственную траекторию передвижения. Также, как и другие фонари, объект выделялся ярким свечением. Это привлекло внимание и других людей.
Американский уфолог Скотт Уоринг сказал по поводу зафиксированной съёмки, что ранее были замечены подобные объекты над небом США и Азии.