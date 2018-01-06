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Над Кипром очевидцы заметили треугольный НЛО

Вчера, 18:25

2 января жители Кипра сообщили о замеченном НЛО. Свидетели происходящего утверждают, что инопланетный объект был в форме треугольника и перемещался над Никосией. Объект удалось зафиксировать на камеру.

Человек, снявший непонятный предмет, говорит, что приехал на берег лицезреть парад воздушных фонарей. Так получилось, что в один момент в куче с огнями в кадр ворвался более обширный предмет и имел свою собственную траекторию передвижения. Также, как и другие фонари, объект выделялся ярким свечением. Это привлекло внимание и других людей.

По словам одного из очевидцев: "Предмет оказался над парковкой возле парка в Никосии. Когда он приблизился, можно было заметить обшивку космического "гиганта" и сигнальные полосы на ней. Было понятно, что НЛО имело исключительно инопланетное похождение. Этому свидетельствовала огромная его скорость".

Американский уфолог Скотт Уоринг сказал по поводу зафиксированной съёмки, что ранее были замечены подобные объекты над небом США и Азии.


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