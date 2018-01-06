В Китае сняли на видео игривую панду, которая радуется снегу

Вчера, 17:55

Милейшее создание, маленькая пандапоказала свой неподдельный восторг по поводу первого снега в Китае. Она начала лазить по зимним деревьям и валяться в снегу.

Как сообщает китайский телеканал CGTN: "Пандочка как маленький ребёнок прыгает в сугробы и лазит по ёлкам. В Китае уже давно суровая погода, дело доходит даже до снежных бурь, но братья наши меньшие наоборот радуются подобной погоде".

Социальные сети покорила радость панды. Пользователи активно комментируют видео и добавляют в свои аккаунты.