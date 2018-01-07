VistaNews.ru


Ярко-зелёные НЛО наблюдали в США и Британии на Новый год

Сегодня, 02:30

Уфологи зарегистрировали множество сообщений из Британии и США о том, что люди наблюдали ярко-зелёные НЛО. Такое совпадение насторожило любителей альтернативной науки.

Первое сообщение о ярко-зелёном НЛО поступило от женщины из Северной Англии. Непосредственно перед Новым годом она наблюдала в ночном небе нечто, напоминающее комету с хвостом, от которого исходило интенсивное зелёное свечение. Сам объект менял цвета с жёлтого на красный. Затем сообщения с описаниями, поразительно схожими с первым, стали поступать из различных городов США.

Данные были опубликованы в интернете, некоторые комментаторы писали о том, что это мог быть метеорит, но скорость и необычные цвета не соответствовали такому космическому объекту. Уфологи сразу заговорили о кораблях космических пришельцев, а более рационально мыслящие люди предположили, что таинственные НЛО могли оказаться всего лишь праздничными фейерверками или ракетами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.