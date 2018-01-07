Ярко-зелёные НЛО наблюдали в США и Британии на Новый год

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Уфологи зарегистрировали множество сообщений из Британии и США о том, что люди наблюдали ярко-зелёные НЛО. Такое совпадение насторожило любителей альтернативной науки.

Первое сообщение о ярко-зелёном НЛО поступило от женщины из Северной Англии. Непосредственно перед Новым годом она наблюдала в ночном небе нечто, напоминающее комету с хвостом, от которого исходило интенсивное зелёное свечение. Сам объект менял цвета с жёлтого на красный. Затем сообщения с описаниями, поразительно схожими с первым, стали поступать из различных городов США.

Данные были опубликованы в интернете, некоторые комментаторы писали о том, что это мог быть метеорит, но скорость и необычные цвета не соответствовали такому космическому объекту. Уфологи сразу заговорили о кораблях космических пришельцев, а более рационально мыслящие люди предположили, что таинственные НЛО могли оказаться всего лишь праздничными фейерверками или ракетами.