Канадская полиция забросала детей снежками

Сегодня, 15:03

Полицейские Канады отразили нападение детей, которые забросали их автомобиль снегом. Правоохранители вышли из авто и начали грать с детьми в снежки.

Видеозапись необычной игры появилась на видеохостинге YouTube. В ролике видно, как по улице проезжает полицейская машина. В этот момент на газоне стоит группа детей, которые заранее подготовили "снежное оружие". Когда автомобиль правоохранителей подъехал ближе, дети активно начали закидывать её снегом.

Полицейские отреагировали позитивно на проделки ребят, вышли из авто и начали закидывать детей снежками. Рядом находились очевидцы, которые записали игру полиции и детей на видео, а после опубликовали его в интернете.