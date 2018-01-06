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Во Флориде продали лотерейный билет стоимостью в $450 млн

Сегодня, 15:11

Во Флориде был продан билет лотерейного назначения, который выиграл почти полмиллиарда долларов. Как сообщается, по размеру выигрыша, он четвёртый в списке всей истории лотереи.

Билет принадлежал лотерейной компании Mega Millions. К счастью владельца джек-пота, в нём совпали шесть чисел. По условиям выигрыша получить всю сумму на руки сразу не получится. Забрать изначально можно 281 миллион долларов. По расчётам, шанс выиграть такого рода билет составляет 1 к 302 миллионам.

Ранее в 2012 году самый крупный джек-пот сорвали три победителя из Мэриленда, Канзаса и Иллинойса. А 7 января этого года будет разыгран билет в 570 миллионов долларов.


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