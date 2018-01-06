Малайзия с США возобновляют поиски пропавшего в 2014 году Boeing

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По информации Associated Press, Малайзия совместно с США возобновляют поиски Boeing-777, пропавшего 8 марта 2014 года. Ситуацию прокомментировал Лиоу Тионг Лай, малазийский министр транспорта.

Представители властей Малайзии приняли решение поддержать предложение американской компании Ocean Infinity касательно продолжения поисков Boeing-777 Malaysia Airlines. По словам Лиоу Тионг Лай, власти до сих пор намерены найти лайнер. В рамках этих мероприятий судно Ocean Infinity отправилось в Индийский океан, где проводит глубоководные поиски.

8 марта 2014 года Boeing-777, выполнявший рейс MH370 с Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров спустя час после вылета. До сегодняшнего дня не было найдено ни единого обломка. Известно, что на борту летели 239 граждан, включая членов экипажа. Предположительно, самолет потерпел крушение в водах океана.