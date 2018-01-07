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В интернете появился фейк о любви Дональда Трампа к гориллам

Сегодня, 01:45

Пользователи сети оказались жертвами очередной "утки" и сразу же опубликовали ложный отрывок из книги Майкла Вольфа. Там говорится, что Трамп обожает смотреть по телевизору передачи про горилл.

В одной из части книг повествуется, что Трамп дал распоряжение привезти в Белый дом новый телевизор, так как на старом нет канала про горилл. Далее рассказывается о том, что президент любит многочасовые посиделки у "ящика" и наслаждаться репортажами о вышеупомянутых приматах.

После этого Twitter-канал переименовали в "канал про горилл был фейком". Трамп назвал Вольфа "полным неудачником" за его книгу.


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