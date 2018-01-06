В Британии муж-изменщик пытался убить жену парашютом

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В Британии суд проводит слушанье по делу мужа, который пытался убить свою жену. Для этого экс-военный испортил парашют супруги, чтобы после ее смерти получить страховку и начать безбедную жизнь с любовницей.

Сотрудники британского суда сообщают, что с ажиотажем проходят слушанья по делу экс-военного Эмиля Циллерса. Мужчина повредил парашют своей жены, чем спровоцировал падение с высоты более 1 км и тяжелую травму позвоночника супруги. Причиной такого поведения мужчины стали меркантильные интересы. Он надеялся получить страховку за смерть жены и начать сожительствовать со своей любовницей. По итогу неудачного плана, супруга выжила, но осталась инвалидом.

Теперь прокуроры требуют для виновника наказания, поскольку в ходе проверки доказали намеренную порчу парашюта. Суду известны и другие факты из жизни семьи, когда муж делал попытки избавиться от супруги, открыв газовый вентиль.

К слову, роман экс-сержанта и любовницы длился почти полгода. При этом он изменял и ей. Мужчина нередко ходил на свидания со своей первой супругой.