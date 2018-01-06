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В США самолет экстренно сел из-за испачканного туалета

Сегодня, 09:53

Самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в США. Причиной стало странное поведение одного из 245 пассажиров. Он измазал экскрементами 2 помещения туалетных комнат. После приземления «художника» отправили на экспертизу.

Издание Daily Mail сообщает, что в Штатах произвел вынужденную посадку самолет с 245 пассажирами на борту. Причиной стало неадекватное поведение одного из людей на борту. По сведениям сотрудника полиции аэропорта Анкориджа, мужчина измазал экскрементами 2 помещения туалетных помещений и пробовал смыть в унитаз свою одежду.

После приземления «художника» отправили в медицинское учреждение для оценки адекватности его поведения.

Напомним, что самолет летел в Гонконг из Чикаго, был направлен для посадки в аэропорт Анкориджа. Данных о пострадавших нет.

Информацию о вменяемости мужчины обещают опубликовать официально на страницах печатных изданий Аляски.


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