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Королева Елизавета ІІ станет в 7 раз прабабушкой

Сегодня, 08:59

В королевской семье Великобритании ожидается пополнение семейства. Так, Зара Тиндалл и её муж Майк ждут пополнение. Елизавета II станет в 7 раз прабабушкой. Информацию сообщает The Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

Издание The Guardian сообщает о пополнении в семействе английских монархов. Информацию предоставил уполномоченный из дворца монаршей семьи. Елизавета ІІ и все родственники обрадовались такому известию и выразили радость. В частности, королева Елизавета ІІ станет в 7 раз прабабушкой. Внучка королевы Зара Тиндалл и её муж Майк ждут второго ребёнка. У пары уже есть девочка Миа. Напомним, что Зара - обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне, а ее избранник - экс-капитан сборной Англии по регби.

Современная британская королевская семья - это группа близких родственников монарха Великобритании Георга V, основанная в 1917 году. Согласно историческим данным, основатель династии отрекся от титулов и званий и переименовал Саксен-Кобург-Готскую династию в дом Виндзоров.


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