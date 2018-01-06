В Китае 8 человек обвинили в терроризме и арестовали

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Власти Китая арестовали 8 человек в южной провинции Хайнань, городе Санья. Задержанных обвинили в терроризме и планировании экстремистских актов, как передаёт китайский портал Sina.

Правоохранители имеют данные, что арестованные подозреваемые занимались распространением в соцсетях роликов экстремистского содержания. Возраст предполагаемых террористов - от 18 до 36 лет. Расследование их дела ведёт специально сформированная группа полиции.

Законодательство Китая предусматривает за участие в деятельности террористов различные наказания, вплоть до смертной казни. Иные обходятся штрафами, лишением свободы или же личного имущества.