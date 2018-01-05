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Американец заехал в жерло шторма на красном кабриолете

Вчера, 21:50

В Миннесоте отважный американец поехал в снежную бурю на своем кабриолете красного цвета. Он мотивировал потребность в поездке срочными делами, которые не могут дальше ждать.

Смелый американец не стал страшиться непогоды, которая накрыла Миннесоту. Он, не обращая внимания на сильный снегопад, ледяной ветер и заносы на автомагистралях, поехал по делам на своем кабриолете красного цвета. Другие автолюбители, которым удалось повстречать такого экстремала, сняли на видеокамеру смартфонов его движение на дороге.

В центре события видно, как красный кабриолет упорно пробирается сквозь аномальную погоду, противясь сильному урагану и снегопаду. Проезд не везде водителю удается легким способом, машина начинает буксовать в снегу. Это обстоятельство не останавливает водителя, дела которого не терпят отлагательств.


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