В Таиланде набирает популярности услуга отбеливания пениса

Вчера, 19:21

Одна из клиник Таиланда предлагает мужчинам необычную услугу – отбеливание пениса. Эта процедура хоть и существует не долго, но уже успела обрести огромную популярность. Каждый день в клинику обращаются больше 100 мужчин, которые не довольны цветом своего полового члена.

Сообщается, что процедура отбеливания пениса появилась в одной из больниц Бангкока примерно полгода назад. Каждый день пациентами поликлиники становятся в среднем четыре мужчины, возраст которых составляет от 22 до 55 лет. Все они желают немного улучшить внешний вид своего полового члена при помощи обычной лазерной коррекции.

Больница, предоставляющая возможность отбеливания полового мужского органа, называется Lelax. Её менеджер в ходе своего интервью заявил, что для прохождения полной процедуры нужно пройти пятисеансовый курс. Стоимость только одного курса составляет 480 фунтов стерлингов, что эквивалентно 37 тысячам российских рублей.