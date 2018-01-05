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В Индии монах силой пениса сдвинул с места автобус

Сегодня, 14:59

В Индии местный монах решил странным образом доказать свою святость, сдвинув с места автобус силой пениса. Как оказалось, индуист садху действительно святой – машина покатилась.

Монахи садху известны на весь мир своими неординарными подвигами. Они отрекаются от мира и полностью отказываются от земных наслаждений, занимаясь духовным и физическим саморазвитием. Ранее щуплые представители индуизма неоднократно демонстрировали удивительную силу, однако еще ни одни монах не задействовал в качестве доказательства своей святости половой член.

В городе Аллахабад (Индия) проходит массовое паломничество Маха Кумбха Мела, в ходе которого индуист сдвинул с места микроавтобус, привязав трос к пенису. Свидетели уникального достижения называют его «зрелищем не для слабонервных».


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