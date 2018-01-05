Элитная часть испанской армии "Легион" страдает ожирением

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Элитный испанский легион, относящийся к воискам быстрого реагирования, необходимо посадить на "жесткую" диету. К такому выводу пришли медики, исходя из результатов регулярных медосмотров.

Выяснилось, что 6% от общего числа солдат привелегированного полка со многовековой историей "Легион" страдают ожирением.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Причиной возникшей ситуации, как собщают военачальники, является отсутствие центров спортивного развития, а также высокое число легионеров немолодого возраста. Во внутреннем приказе испанской армии говорится о том, что пехотный полк оказался в ситуации, требующей решения проблемы, связанной с лишним весом солдат "Легиона".