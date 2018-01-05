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Пьяный норвежец в Новый год добирался домой на такси через три страны

Сегодня, 11:10

Житель столицы Норвегии в Новый год совершил невероятный вояж на такси, чтобы успеть к домашнему праздничному столу. Для этого нетрезвому путешественнику пришлось проехать через три страны.

Житель Осло в канун Нового года решил навестить друзей в Копенгагене. Наверное, у них традиция такая, встречаться 31 декабря в столице Дании. Там друзья проводили старый год, но гражданин Норвегии поставил перед собой задачу обязательно вернуться в Осло к домашнему очагу. Для этого он заказал такси. Когда таксист услышал, что нужно ехать в Норвегию, то начал отказываться, но затем согласился, польстившись на приличный заработок.

Путь домой был извилист. Вначале был шведский Мальме, затем Гетеборг и лишь через пять часов такси прибыло в Осло, где датского водителя ждал настоящий шок. Пассажир заявил, что денег у него нет, но он может сказать «спасибо», после чего удалился. Таксист вызвал полицию, которая разбудила мирно спящего в своей кровати должника. Пока водитель ждал справедливости, в его автомобиле сел аккумулятор.


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