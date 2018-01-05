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Британец сфотографировал дух ведьмы на дереве в Ноттингеме

Сегодня, 10:11

Житель Великобритании Пол Стивенсон утверждает, что сфотографировал настоящий дух ведьмы, живущий в кронах дерева, на котором ее когда-то казнили. Дерево расположено в графстве Ноттингем.

 48-летний британец во время своей прогулки сделал странный снимок дерева, на котором, как он утверждает, живет призрак некой женщины с именем Маргарет Мур.
История гласит, что эту женщину обвинили в сделке с дьяволом. У нее было трое детей, но все они погибали по причине неведомых болезней. Родив четвертого малыша, Маргарет ради спасения его жизни продала душу дьяволу. Младенец, как ни странно, вылечился, а вот местные жители заподозрили неладное. Был издан приказ об аресте и казни Маргарет Мур. Вследствие жестоких пыток женщина подтвердила информацию и рассказала, что "темные силы" приказали ей убить одного из местных жителей. Суд вынес приговор повесить Маргарет на перекрестке дорог. Все события происходили в 1647 году. Перед смертью Мур поклялась, что будет мстить свои землякам и возвращаться за их потомками.


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