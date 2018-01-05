В Токио за $323 тысячи продали голубого тунца весом в 405 кг

Сегодня, 10:03

В Токио за $323 тысячи, или за 35,45 миллиона иен, был продан голубой тунец весом в 405 кг.

Этот тунец стал основным главным событием аукциона рыб, который проводили на популярном рынке Цукидзи в Токио.

Информацию о большой рыбе и о торгах сегодня, 5 января, рассказали сами организаторы прошедших торгов. Голубой тунец, который был продан по самой большой цене за весь день, пойман в Тихом океане, неподалёку от порта Ома.

Борьба на первом в году рыбном аукционе за самого большого голубого тунца стала для элитных рестораторов из Токио традицией. Цена 405-килограммового тунца в 323 тысячи долларов США является далеко не рекордом. В 2013 году выставили тунца, тогда его вес был 222 килограмма. Рыбу удалось продать за $1,75 миллионов, что в переводе на местные деньги - 155,4 миллиона иен.

Считается, что торги 2018 года последние на старом рынке. Во время текущего года Цукидзи передвинут в район Тоёсу. Это нужно было сделать два года назад, но из-за череды проблем перенос был отложен из-за того, что в почве нового рынка было найдено повышенное содержание вредных веществ.