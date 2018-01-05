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В Австрии лыжники несколько часов качались в подъёмнике в порывах шторма

Сегодня, 00:03

На горнолыжном курорте Монтафон в Австрии лыжники несколько часов провели в раскачивающихся кабинках подъёмника во время снежного шторма. Порывы ветра при этом достигали около 90 км/ч.

 В интернете появилось видео данного инцидента, снятое и выложенное очевидцами на Facebook. Люди в креслах подъёмника подвергались смертельной опасности из-за мощного шквала, который буквально мотал их из стороны в сторону.

Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы освободить лыжников из угрожающей жизни ситуации. Они сработали успешно и оперативно, как фиксируют очевидцы, никто не пострадал.


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