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В Нидерландах туристы из Бельгии обстреляли полицейский патруль

Вчера, 23:43

В Нидерландах по сотрудникам полиции была открыта стрельба группой туристов из Бельгии. Происшествие было зафиксировано на участке автомагистрали А 16 из автомобиля.

Как сообщили западные СМИ, на территории Нидерландов туристы из Бельгии организовали стрельбу из оружия по сотрудникам местной полиции. Инцидент произошел на автостраде А 16 с направлением «Антверпен-Ноттердам». Злоумышленники стреляли на ходу из своего автомобиля, который в это время двигался по трассе. Информации о погибших пока нет. Коллеги полицейских, на которых было совершено нападение, принялись догонять преступников на служебных авто.

В итоге преследования стрелявшие были арестованы. В салоне злополучного автомобиля было четверо человек. В настоящее время оперативникам предстоит выяснить мотивы и степень участия каждого из задержанных в организованном нападении.


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