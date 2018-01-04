В Нидерландах туристы из Бельгии обстреляли полицейский патруль

Вчера, 23:43

В Нидерландах по сотрудникам полиции была открыта стрельба группой туристов из Бельгии. Происшествие было зафиксировано на участке автомагистрали А 16 из автомобиля.

Как сообщили западные СМИ, на территории Нидерландов туристы из Бельгии организовали стрельбу из оружия по сотрудникам местной полиции. Инцидент произошел на автостраде А 16 с направлением «Антверпен-Ноттердам». Злоумышленники стреляли на ходу из своего автомобиля, который в это время двигался по трассе. Информации о погибших пока нет. Коллеги полицейских, на которых было совершено нападение, принялись догонять преступников на служебных авто.

В итоге преследования стрелявшие были арестованы. В салоне злополучного автомобиля было четверо человек. В настоящее время оперативникам предстоит выяснить мотивы и степень участия каждого из задержанных в организованном нападении.