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В Германии поезд столкнулся с "неизвестным предметом"

Вчера, 23:07

В Германии скоростной пассажирский поезд на пути между Берлином и Гамбургом натолкнулся на "неизвестный предмет". Пострадавших при инциденте и погибших нет, как информирует агентство DPA, ссылаясь на данные от концерна Deutsche Bahn.

 Столкновение поезда с неопознанным объектом зафиксировано в четверг, 4 января. Не указано, на какой скорости это случилось, известно лишь, что в момент столкновения поезд остановился, затем после непродолжительного периода двинулся далее, до станции Людвигслюста. Там транспортное железнодорожное средство подверглось осмотру полиции.
В поезде пребывали 320 пассажиров, все они в порядке. Отрезок пути, где произошло столкновение, в районе Мекленбурга, закрыт, остальные поезда идут с опозданием в 20 минут в обход.


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