Студию британского телеканала ITV экстренно эвакуировали в прямом эфире

Вчера, 23:14

Студия новостей на канале ITV в Британии подверглась в прямом эфире срочной эвакуации по причине срабатывания пожарной сигнализации. Сотрудников выводили в безопасное место прямо перед глазами телезрителей.

По полученным информационным данным стало известно, что 3 января произошла срочная эвакуация сотрудников британского телеканала ITV. Студию новостей освободили ото всех сотрудников в связи со срабатыванием пожарной сигнализации. Ведущего новостей, которые были в эфире в 22:00, удалили из помещения просто во время трансляции выпуска.

Вся процедура эвакуации продлилась всего несколько минут. На телеэкранах в это время транслировали прогноз погоды. Было выяснено, что тревога пожарной сигнализации в студии телеканала ITV была ложной. Причиной стал какой-то непонятный сбой в контроле, что привело к реакции автоматики. В настоящее время работа телеканала проходит в штатном режиме.