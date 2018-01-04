VistaNews.ru


Студию британского телеканала ITV экстренно эвакуировали в прямом эфире

Вчера, 23:14

Студия новостей на канале ITV в Британии подверглась в прямом эфире срочной эвакуации по причине срабатывания пожарной сигнализации. Сотрудников выводили в безопасное место прямо перед глазами телезрителей.

 По полученным информационным данным стало известно, что 3 января произошла срочная эвакуация сотрудников британского телеканала ITV. Студию новостей освободили ото всех сотрудников в связи со срабатыванием пожарной сигнализации. Ведущего новостей, которые были в эфире в 22:00, удалили из помещения просто во время трансляции выпуска.

Вся процедура эвакуации продлилась всего несколько минут. На телеэкранах в это время транслировали прогноз погоды. Было выяснено, что тревога пожарной сигнализации в студии телеканала ITV была ложной. Причиной стал какой-то непонятный сбой в контроле, что привело к реакции автоматики. В настоящее время работа телеканала проходит в штатном режиме.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.