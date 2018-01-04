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В Китае возвели сказочное ледяное королевство

Вчера, 21:17

В Китае создали ледяное королевство. Различные здания с символикой, принадлежащей некоторым странам Азии, размещаются на огромной площади. Открытие сказочного царства льда будет проводиться в городе под названием Харбин 5 января, хотя журналистам администрация разрешила уже запечатлеть все красоты.

Стоит отметить и российскую архитектуру - здание церкви с куполами. Изо льда высечены японский замок и китайский монастырь. Невероятный ледяной городок оснастили подсветкой. Особенно красиво это смотрится после заката. Посетители смогут погулять на маленьких мостах, соединяющие ледяные храмы, и переместиться посредством лестниц, что ведут в ледовые башни.

Выставка будет доступна до весны, после чего завершится из-за наступающего тепла. Напоминаем, праздник снега и льда проводится ежегодно в Китае с 1985 года.


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