В Турции задержали 26 человек за связи с террористами ИГ*

Вчера, 20:59

В Турции сообщили о задержании в восточной части страны 26 человек за то, что они подозреваются в преступных связях с ИГ*(запрещена в РФ). Это произошло в провинции Бингель.

Для этого турецкие силовики провели спецоперацию. В ней участвовали как местные сотрудники управления, занимающегося вопросами безопасности, так и представители Национального разведывательного управления.

При реализации предусмотренных операцией мероприятий были арестованы не только возможные пособники международных террористов. Силовикам удалось изъятие «пояса шахида» и техники, с помощью которой можно изготавливать взрывчатые вещества. Помимо того, были обнаружены значительные денежные суммы и охотничьи ружья без регистрации. Операция охватывала также провинции Килис, Измир, Стамбул и Адана.

После того, как на территории Сирии и Ирака начались конфликты, в которых активное участие приняли боевики ИГ*(запрещена в РФ), турецким силовикам удалось задержание около 5 тысяч человек. Все они подозреваются в причастности к деятельности данной тергруппировки.

Помимо того, из страны была проведена депортация около 3,3 тысячи человек, являющихся гражданами 95 государств. Для 38 тысяч был введён запрет въезда в Турцию.

Сейчас под стражей находится 780 человек, подозреваемых в международном терроризме. Из них 780 являются иностранцами.